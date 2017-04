São Luís (MA) - Reggae

Divulgação

O reggae nasceu na Jamaica no final dos anos 1960, mas ressoou intensamente na periferia de São Luís e foi adquirindo cores e movimentos bem locais, tornando a cidade maranhense a capital brasileira do gênero. A mescla incluiu manifestações tipicamente maranhenses, como o tambor de criola e a dança do lelê, criando uma vertente inédita. Os principais pontos para curtir a música são o Roots Bar, localizado em um dos casarões do Centro Histórico, e a Chama Maré, que fica na na Praia da Ponta d’Areia, oferecendo uma belíssima vista do mar. Artistas como Toty e Rosy Valença fazem sucesso por lá