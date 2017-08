Sábias mãos

Em 1965, quando João Carlos Martins viva em Nova York, foi convidado para integrar o time profissional da Portuguesa em um treino no Central Park. Uma queda resultou na perfuração na altura do cotovelo que atingiu o nervo ulnar e provocou a atrofia em três dedos de sua mão. Anos depois, em 1995, João Carlos sofreu um assalto na cidade de Sófia, na Bulgária, golpeado na cabeça com uma barra de ferro. Depois de cirurgias, foi necessário cortar a ligação entre o cérebro e a mão. Foi aí que ele gravou o álbum Só para Mão Esquerda, com composições do músico Paul Wittgenstein, que também perdeu o movimento das mãos durante a Segunda Guerra Mundial.