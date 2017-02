Ruy Brissac: “O Dinho me deu bastante trabalho”

Ruy Brissac, de 27 anos, nasceu em Bom Jesus dos Perdões (SP), e começou sua carreira na música cantando em coral e depois em uma banda de rock. Na infância, fez outros musicais, como Palavra Cantada. O Musical Mamonas é o seu primeiro trabalho adulto no teatro. O ator conversou com o POPULAR por telefone e falou sobre o desafio de viver o vocalista Dinho e sua relação com a banda. Confira.