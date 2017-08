Rubens Machado: “Chegou a hora dos rebeldes, ousados e marginais”

O senhor tem experiência em várias áreas de artes, história do cinema, crítica, além de ser graduado em Arquitetura e Urbanismo. A arquitetura, por exemplo, auxilia na visão sobre o cinema contemporâneo?

Acabei de fato vendo o cinema como construção de espaços, mas articulados a corpos. Nas nossas telas não vemos apenas o espaço fabuloso de fuga, essa evasão cosmopolita nas movimentadas metrópoles mundiais, desses arrebatadores filmes de ação, ou no refúgio de recantos preservados, nas histórias românticas. Uma amiga urbanista, Ermínia Maricato, tem repetido que o cinema brasileiro está antecipando a percepção de problemas que os arquitetos ainda não estão discutindo.

Um termômetro na representação de espaços urbanos?

O espaço urbano e a vida que parece contrariar sua lógica são os motivos principais da obra de grandes cineastas contemporâneos. Os filmes de Jia Zhang-ke (diretor chinês) retomam o melhor estilo de Antonioni para diagnosticar uma íntima desterritorialização sofrida pelas últimas gerações de chineses. Cada uma vivendo por distintos espaços cotidianos a transformação avassaladora do país. Algo de análogo pode ser visto no cinema taiwanês do Tsai Ming-liang, Vive L’amour (1994) ou Cães Errantes (2013), cuja cidade de Taipei sempre nos lembra São Paulo. Algo de semelhante ocorre em toda parte, sentimos diferentes degredos em nosso próprio lugar vendo extraordinários filmes brasileiros como A Cidade é Uma Só? (2011), de Adirley Queirós, A Vizinhança do Tigre (2014), de Affonso Uchoa, ou Recife Frio (2010) e O Som ao Redor (2012), de Kleber Mendonça.

Muitos vêm considerando a crítica de cinema como obsoleta. Que papel ela pode desempenhar hoje?

A boa crítica nos prolonga o efeito do filme, permitindo sentir também seu lado contraditório ou enganoso, que lhe é próprio, e sem os quais ele perde toda graça e cai no esquecimento. Na minha percepção, por buscarem a conversa, os cinéfilos e leitores de crítica escapam com mais facilidade desta enxurrada de manipulação da sintaxe audiovisual contagiante que nos afeta diariamente, sobretudo na publicidade, mas não só. Alguém discordaria de que a recente onda de manifestações de ódio e de preconceitos contrários à diferença e diversidade social teriam sido fabricados em grande medida pelos meios de comunicação? E de que neste fenômeno têm peso decisivo os registros audiovisuais editados meio tendenciosamente na TV, na web? Deveríamos aprender na escola análise sintática do audiovisual e não só da língua. Aprender a discutir filmes, como os países mais avançados já começaram a fazer.

Em Goiânia, o senhor vai tratar de performances culturais e cinema. Performance sempre esteve ligada à contestação da ordem. E agora?

Temos no Brasil tradições culturais que inspiraram construções artísticas muito férteis no cinema. Desde o período silencioso já encontramos manifestações desse jeito mais folgado, “espaçoso”, que parece condizer com as extensões do País, o perder de vista em seus espaços largos. Como se as coordenadas físicas, humanas, espaciais e geográficas formassem a sensibilidade moderna em seu modo de ver, impondo-se às técnicas artísticas clássicas, acadêmicas. Talvez encontremos na mobilidade da câmera a mesma largueza de gestos que nos distingue como diferentes brasileiros, presente na conversa expansiva, no drible sempre improvisado de um Pelé, em qualquer evolução da passista com o samba no pé, na leveza dos braços-requebro-olhares da esfuziante Carmen Miranda, ou na graça moderna e sensual da dançarina que a inspirou, a Eros Volúsia.

O lugar e a performance do ator é que sugerem ao cineasta moderno todas as coordenadas do trabalho?

A matriz concreta do que acontece diante da câmera se desdobra e se multiplica no comportamento do olhar da câmera. Quero chamar a atenção para a matriz gestual da câmera como grande performance de interação com o que está acontecendo ao conjugar corpos e espaço. Ela já orbitava desenvolta na praia, e sarcástica, diante da nudez imposta da personagem de Norma Bengell no antológico plano-sequência de Os Cafajestes (1962), de Ruy Guerra. Glauber Rocha faz desta órbita diante dum centro de gravidade uma inversão de sentido para algo de sublime, ao trazê-la à caatinga no beijo alegórico da mulher do povo e o rebelde cangaceiro, de Deus e o Diabo na Terra do Sol (1965).

Ações transitórias, imediatas e momentâneas estão reiteradas no atual período do “fazer e pensar cinema”?

Com toda certeza. Além disso, diversifica-se como estilo e expressividade estética. Em Cuidado Madame (1970), de Júlio Bressane, a soltura tateante, brincalhona e insolente da câmera-na-mão vai insuflando uma expectativa aterrorizada ao percurso de assassinatos de patroas pelas domésticas entediadas de Maria Gladys e Helena Ignez.

O experimental cresce e se impulsiona pelo barateamento de meios de produção e pela pesquisa. A que se deve esse crescimento?

A crise em que entramos hoje no âmbito dos conteúdos inquieta e irrompe no âmbito das formas e do como exprimir tornando a experimentação audiovisual produto de primeira necessidade. As formas convencionadas caducam junto com os conteúdos que sabiam trazer. A indústria não arrisca sem margem de previsão, então chega a hora dos rebeldes, ousados e marginais terem algo de mais atraente e verdadeiro para dizer.

Festivais, web e cineclubes ainda são as principais janelas para o cinema nacional?

Acredito que todos os circuitos possam ser experimentados de modo instigante esteticamente, trazendo interrogações pertinentes e capacidade maior de percepção aguçada e questionadora. Falta, porém, hoje ao pragmatismo empreendedor compreender a necessidade de investir na formação de crítica e, em consequência, de público. Não há nos editais nem nos projetos de difusão ou de exibição nada semelhante ao debate que os cineclubes tentaram e conseguiram fazer por décadas no século passado, formando gerações inteiras de cineastas, de profissionais e de críticos capazes de analisar obras junto com o público.

