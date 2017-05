Roger Waters posta foto de Temer e faz pergunta a brasileiros

"Brasil, é essa vida que vocês realmente querem?", pergunta Roger Waters aos brasileiros em um post publicado na sua página oficial com a foto do presidente da República, Michel Temer. "Essa é a vida que realmente queremos?", diz o fundador do Pink Floyd na imagem. Waters é conhecido pela posição política demarcada em tudo o que faz.



O músico vai lançar o seu primeiro álbum de rock em 25 anos, Is This The Life We Really Want? no dia 2 de junho. A capa do álbum novo tem arte parecida com a da foto postada com a imagem de Temer.



O último trabalho de estúdio do artista, Amused To Death, de 1992, foi um estudo profético da cultura popular, que explorava o poder da televisão na época da primeira Guerra do Golfo. A aguardada sequência do álbum é uma "rigorosa" observação sobre o mundo moderno e tempos incertos, além de se mostrar uma continuação natural de álbuns clássicos do Pink Floyd, como Animals e The Wall.



Produzido e mixado por Nigel Godrich, que já trabalhou com nomes como Radiohead, Paul McCartney e U2, Is This The Life We Really Want contará com 12 novas composições e performances em estúdio.