Rodrigo Hilbert sobre ser drag queen em Amor & Sexo: ‘Não sabia que era tão difícil’

Um programa para quebrar tabus, desconstruir mitos e ver Fernanda Lima beijando uma drag queen linda na boca. No ‘Amor & Sexo’ de ontem (2), Rodrigo Hilbert se montou inteiro e subiu ao palco ao lado de outras drags profissionais em homenagem à cultura LGBT. Ninguém, além da apresentadora e da direção, sabia da surpresa. “Não sabia que era tão difícil essa arte. É lindo, maravilhoso”, conta o apresentador, casado com Fernanda há 15 anos.

Foram cerca de quatro horas de preparação, figurino e maquiagem, até a transformação final. “Primeiro, tirei a barba, que já estava há muito tempo. Aí faz o olho, apaga a sobrancelha, começa a transformar. Depois que fez a boca, eu olhei o espelho e pensei: ‘Não sou eu’. Ninguém percebeu. Nem as pessoas que me conhecem, com quem eu bati papo, conversei, não perceberam. A surpresa, no final, foi ótima”, lembra ele.

A ideia surgiu em casa com Fernanda que, além de apresentadora, participa do roteiro e acompanha a produção do programa, conversando sobre a procura de uma personalidade heterossexual para participar da atração, numa homenagem ao quadro Bishow, sucesso da temporada passada. “Eu fiquei com isso na cabeça, mas não falei nada. Normalmente prefiro ficar em casa quieto com as crianças, mas, quando ela voltou no assunto, eu falei: ‘Amor, eu vou ser a drag que você está procurando’. Ela não acreditou”, diverte-se Rodrigo.



Orgulhoso do trabalho da mulher, ele viu no tema a oportunidade perfeita de voltar a participar da atração: “Acho que a gente precisa fazer isso e eu me sinto na obrigação de defender a causa e o orgulho LGBT. Não é só o gay que tem que lutar por isso e foi o que pesou bastante na decisão de estar ali. O programa foi bem educativo, a gente aprendeu de uma forma didática e divertida. Espero que as pessoas de casa também aprendam e que esse show que fizemos no palco possa ser levado para a vida e sirva de exemplo”.



Nas redes sociais, a atração foi sucesso:

Masculinidade segura é quando um hétero fala pra esposa "amor vou ser a drag q vocês estão precisando". Amem Rodrigo Hilbert#AmorESexo — Mateus Filgueira (@MateusTeusu) 3 de março de 2017

Rodrigo Hilbert:

Cozinha

Cuida das crianças

Constrói churrasqueira na oficina de casa

Lacra montado de drag



O que falta? #AmorESexo — Fefo (@ferreirafefo) 3 de março de 2017

FERNANDA LIMA COLOCANDO O RODRIGO HILBERT COMO DRAG É A MELHOR COISA DESSE MÊS DE MARÇO #AMORESEXO — joão victor félix (@itjoaovictor) 3 de março de 2017

Morri com o Rodrigo Hilbert vestido de drag 😂 #AmorESexo — SID MACEDO (@macedosid) 3 de março de 2017

Saiu aqui o laudo:



Rodrigo Hilbert homem mais perfeito do mundo



Constrói churrasqueira AND segura no drag #AmorESexo — Alvaro Leme (@alvaroleme) 3 de março de 2017