Rodrigo Hilbert leva bronca do Detran por dirigir com celular

O ator Rodrigo Hilbert mostrou que é muito mais que um rosto bonito e vem chamando atenção por suas diversas habilidades na cozinha, na marcenaria e como pai de família. Os inúmeros talentos do ex-modelo fizeram com que o público questionassem se ele teria algum defeito, mas parece que o Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) finalmente descobriu.

Na manhã desta segunda-feira (4), Rodrigo compartilhou nas redes sociais um vídeo do nascer do sol de dentro do carro, enquanto dirigia com o celular na mão. O órgão paulista repostou o vídeo e comentou: “Um homão desse, bicho, usando o celular enquanto dirige?”.

E a bronca continuou em tom de brincadeira: “Será que Rodrigo Hilbert criou um dispositivo que: permite filmar sem desviar o olhar do trânsito, sem tirar as mãos do volante, sem risco de acidentes? Oremos.”

O apelido de “homão” foi colocado pelos internautas que o consideram bom em tudo que faz. Rodrigo apresenta um programa de culinária na TV, faz crochê e ainda construiu uma casa na árvore para os filhos gêmeos, frutos de seu relacionamento com a apresentadora Fernanda Lima.