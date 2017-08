Rock in Rio vai abrir nova venda de ingressos

A organização do Rock in Rio anunciou que abrirá nova venda de ingressos para o festival nesta terça-feira, 8.



O festival acontece de 15 a 17 e de 21 a 24 de setembro.



Segundo nota, a nova venda acontecerá porque nem todos os compradores que finalizaram a compra de ingressos para o festival, em abril, através de boleto bancário, efetuaram o pagamento da fatura.



Neste caso, a compra foi cancelada. A venda extra terá um número limitado de ingressos por dia.



Para efetuar a compra, é preciso acessar o site a partir das 19 horas do dia 8 de agosto. A quantidade de ingressos é limitada ao estoque existente e o valor será o mesmo praticado na venda oficial: R$ 455,00 (inteira) e R$ 227,50 (meia).