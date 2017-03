Rock in Rio confirma shows de Emicida e Charles Bradley

O rapper Emicida retorna ao Rock in Rio com apresentação junto com o cantor americano Miguel, pela primeira vez no Brasil. O encontro dos músicos acontece no dia 16 de setembro no Palco Sunset.

Ainda no dia 16, também está confirmado o cantor americano Charles Bradley. Outra novidade do festival é o pianista inglês Benjamin Clementine, que fechará a noite do dia 17.

OUTRAS ATRAÇÕES

O festival já confirmou outras atrações estrangeiras, como The Who e Guns N'Roses (23/9), Justin Timberlake (17/9), Lady Gaga (15/9) , Fergie (16/9) , o cantor britânico Billy Idol (21/9) e a banda americana Bon Jovi, que encerrará a noite do dia 22 de setembro.

Entre os brasileiros, haverá show de Ney Matogrosso e Nação Zumbi, no dia 22, para resgatar canções dos Secos e Molhados, Skank e Ivete Sangalo.