Rock e sertanejo marcam projeto Menu Musical

O palco do projeto Menu Musical, no Shopping Cerrado, receberá mais duas atrações gratuitas nesta semana. A banda Válvula 62 se apresenta nesta quinta-feira, enquanto o cantor Túlio César (foto) fará show na sexta-feira. As duas apresentações terão início às 19 horas, na praça de alimentação.

Formada por Danilo Moura (vocal), Marcos Jeff (violão), Rafael Meirelles (cajón), Júlio Cesar (baixo) e Augusto Caneca (violão), a Válvula 62 toca clássicos do rock em versões acústicas, incluindo no repertório canções de R.E.M., Creedence, Pink Floyd, Bon Jovi, Metallica e U2. Além de versões de músicas mundialmente famosas, a banda também tem canções autorais, como Respostas. O cantor sertanejo Túlio César, que também toca violão, já fez parte de várias duplas, grupos e bandas, antes de iniciar sua carreira solo em 2016. A entrada é gratuita. Av. Anhanguera, nº 10.790, Setor Aeroviário.

Concerto

Quinteto de Metais do Cerrado no teatro do Basileu França

O Quinteto de Metais do Cerrado é a atração desta quinta-feira do 2º Encontro de Metais Basileu França, às 20 horas. O grupo é formado por alguns dos mais destacados músicos de instrumentos de metais residentes em Goiás, entre eles Antonio Marcos Souza Cardoso, Marcos Botelho, Ester Oliveira, Alessandro da Costa e Igor Yuri Vasconcellos. Juntos eles apresentam um repertório destacando peças de Bach, Fernando Moraes e Malcolm Arnold. O Encontro de Metais está sendo realizado até o próximo domingo, dia 30, com masterclasses, palestras, recitais e concertos que enfocam instrumentos de metais – trombone, trompete, tuba, eufônio e trompa – e percussão. A apresentação tem entrada gratuita. Av. Universitária, nº 1.750, Setor Universitário. Informações: 3201-4045.