Rock da Boogarins agita Orientar

O cantor Sérgio Freitas sobe ao palco do Cerrado Bar e Restaurante hoje, a partir das 20 horas, em uma noite efervescente ao som dos principais clássicos das bandas de rock que marcaram gerações em uma batalha: Guns N’ Roses versus U2. A noite, Quarta Sem Couvert, conta com show de Sérgio Freitas, músico experiente à frente dos vocais da banca Trama D. No repertório, hits das duas bandas, como Sweet Child O’ Mine, November Rain, Paradise City, Don’t Cry, Knockin’ On Heaven’s Door, do Guns, além de canções da banda de Bono Vox, como With or Without You, One, Beautiful Day, Walk On, entre outras. O Cerrado fica na Avenida T-3, n° 2.537, Setor Bueno. Mais informações: 3274-4615

Palco de uma gravação caseira para o clipe da música Erre (assista clicando aqui) em 2013, o Orientar Centro Educacional em Goiânia será palco hoje, a partir das 20 horas, de show da banda Boogarins. Será uma apresentação única dedicada aos jovens da comunidade escolar e que marca o início das comemorações dos 30 anos da instituição.

Formada no final de 2012, a banda tem como um de seus integrantes o músico Benke Ferraz, que foi aluno do Orientar de 1997 a 2007) e é responsável pela guitarra e sintetizadores. Completam o grupo Fernando Dinho Almeida Filho (vocal e guitarra), Raphael Vaz Costa (baixo) e Ynaiã Benthroldo (bateria). Em 2013, a Boogarins lançou o primeiro CD, As Plantas que Curam, que lhe rendeu o prêmio Multishow de banda revelação em 2014. Em 2015, veio o segundo trabalho, gravado na Espanha, Manual ou Guia Livre de Dissolução dos Sonhos, com lançamento promovido pelo jornal The New York Times e que rendeu a indicação ao Grammy Latino do ano passado.

Reverenciada pelos principais sites especializados e jornais nacionais e internacionais, a Boogarins caminha para o seu quinto ano de estrada, colecionando duas turnês internacionais com mais de 300 shows nos Estados Unidos e em países da Europa. Agora, o grupo prepara-se para o lançamento do seu terceiro CD e mais uma turnê internacional, que começará em fevereiro pelos Estados Unidos.

O ingresso para o show de hoje à noite são 2 kg de alimentos não perecíveis, inclusive crianças acima de 10 anos (crianças e alunos deverão estar acompanhados dos pais). A escola fica na Av. Maria Pestana, nº 2.055, Balneario Meia Ponte. Mais informações: 3092-7358.

Inscrições

Oficinas DOlhar - Festival Itinerante de Dança e Vídeo

Estão abertas até o dia 15 de fevereiro as inscrições para as oficinas oferecidas pelo DOlhar - Festival Itinerante de Dança e Vídeo, evento que será realizado de 26 a 30 de abril na Vila Cultural Cora Coralina e em alguns parques da capital.

O evento oferece as s oficinas Videodança e as Poéticas do Plano- Sequência e Workshop Videodança, com os profissionais Leonel Brum e Pedro Sena Nunes, com atuação nacional e internacional. As inscrições podem ser pelo site www.dolhar.com.br. Informações: 3432-0327.

Happy hour

Discotecagem no Shiva Alt-Bar

O projeto Saca Esse Som de hoje tem como convidado o repórter do POPULAR Clenon Ferreira, que vai comandar as pick ups ao lado das DJs Ni Ela e Anouska Milaya, a partir das 18 horas, no Shiva Alt-Bar.

No repertório, flashback anos 80, músicas de bandas autorais goianas, além de indie e rock. Será cobrado couvert artístico de R$ 5. Alameda das Rosas, esquina com a Rua R-18, nº 1.371, Setor Oeste. Mais informações: 3285-7790.

Interatividade

O dono do som no espaço Rock na festa Risca Faca

Quem disse que não se pode ser DJ por um dia, mesmo sem ser profissional? Para deixar a pista animada e o som personalizado, o Rock abre espaço para que os convidados sejam os donos do repertório da noite na festa Risca Faca, que será realizada hoje, a partir das 18 horas. A regra é fácil: cada pessoa tem direito a selecionar quatro canções que serão tocadas na balada. A playlist mais votada pelo público continua na batalha. Rua 9, nº 2.316, Setor Marista.

Teatro

“Amigas, Pero No Mucho” reestreia nova temporada

Começaram as vendas dos ingressos para a terceira temporada do espetáculo Amigas, Pero No Mucho, que será apresentado entre os dias 17 e 19 de fevereiro no Teatro Madre Esperança Garrido.

Com direção de Rafa Blat, a comédia conta com os atores Ivan Lima, Mauri de Castro, Jonatas Tavares e João Bosco no elenco e no palco eles interpretam as amigas Débora, Olívia, Fram e Sara. Ao se encontrarem, elas começam a lavar a roupa suja e falam de todas as neuroses e preocupações femininas. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) no site compreingressos.com, na bilheteria do teatro (Av. Contorno, nº 241, Centro) ou ponto de vendas do Komiketo da Avenida T-2.

Cinema

Cineclubes de Goiânia na Vila Cultural

A União de Cineclubes de Goiânia promove hoje, na Vila Cultural Cora Coralina, o Cineclube Depressão, com a exibição de filmes intimistas e com foco existencialista. Na abertura da programação, será exibido o filme Pequena Miss Sunshine (foto), do diretor Jonathan Dayton, às 19 horas, na sala multimídia João Bênnio. O projeto é quinzenal. O Cineclube Depressão tem coordenação do estudante de cinema da UEG e arquiteto Sergio Junior.

Já no sábado e domingo, os cineclubes de Goiás se reúnem no 1º Encontro de Cineclubes de Acreúna para debater a importância da criação da União de Cineclubes Goianos para fortalecer a categoria e também para discutir sobre a Lei 16.003, que estabelece a obrigatoriedade de exibição de duas horas de cinema nacional nas escolas de ensino fundamental. A entrada é franca. Rua 3, esquina com Rua 23, Centro.