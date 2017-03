Roberta é eliminada do BBB 17 com alto índice de rejeição

A paulistana Roberta disse adeus ao BBB 17 na última terça-feira (14), após ser eliminada com 79,43% dos votos. Roberta enfrentou Ieda e a ex-aliada de jogo Emilly, de quem se distanciou nas últimas semanas. Ieda recebeu 6,12% dos votos e Emilly 14,45%.

Antes de ser eliminada, a sister chegou a protagonizar uma última DR com Emilly. As duas choraram, se desculparam, até que o apresentador do reality, Tiago Leifert, pediu para que Emilly se despedisse de Roberta, pois a paulistana estava eliminada.

Roberta chorou muito e se despediu dos demais brothers antes de deixar o BBB 17.