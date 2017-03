Robert Downey Jr será novo Doutor Dolittle no cinema; vocês aprovam?

Fim do mistério! Robert Downey Jr será o novo interprete do Doutor Dolittle no remake do famoso médico que conversa com animais. O personagem anteriormente ficou popular no rosto Eddie Murphy.

O longa será baseado na obra “The Voyages of Doctor Dolittle”, do autor Hugh Lofting, e terá direção de Stephen Gaghan, do filme Syriana – A Industria do Petróleo, e roteiro de Tom Sheperd. A mulher do ator, Susan Downey, será produtora do filme em conjunto com Joe Roth e Jeff Kirschenbaun.

O ator que é conhecido por atuar em grandes franquias como Sherlock Holmes e Homem de Ferro, e que tem um dos maiores salários de Hollywood, receberá cerca de 25% do total arrecadado com o filme.



Após disputa acirrada entre a Fox, estúdio responsável pelos primeiros filmes envolvendo o personagem, e a Sony pelo direito de adaptação da historia Doutor Dolittle, a Universal Picture saiu vencedora.



A produção do filme deverá começar no inicio de 2018, para evitar conflitos na agenda de Downey Jr, que no momento está gravando sua participação em Vingadores: Guerra Infinita.