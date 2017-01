Ritmos fluorescentes da Carne Doce

Sucesso em todo o Brasil, o Nego do Borel (foto) se apresenta na Santafé Hall junto ao sertanejo Guilherme Talma dentro do projeto Especial de Verão. Febre nas redes sociais, o cantor promete cantar músicas como Os Caras do Momento, Bonde dos Brabos e Diamante de Lama. Nego do Borel fez sua estreia como ator no elenco de Malhação, da Rede Globo. Horário: a partir das 22h30. Ingressos: R$ 40 (homem) e R$ 20 (mulher) com nome na lista. Avenida 136, nº 222, Setor Marista

Para quem quer rememorar os maiores hits da banda Oasis, que encerrou o expediente em 2009, pode conferir a apresentação do grupo brasiliense Morning Glory amanhã, no Taberna Music Pub. A banda promete tocar canções como Wonderwall, Live Forever, Supersonic e Stand by Me, hinos dos fãs do grupo inglês. Horário: 21 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Ingresso: R$30. Mais informações: 9 9692-0505

Já na preparação para o carnaval 2017, os cantores Compadre Washington e Beto Jamaica se reúnem mais uma vez para um show especial do grupo É O Tchan, hit dos anos 90, no Deu Praia. No cardápio musical a dupla deve relembrar sucessos de rádios como Melô do Tchan, A Dança do Bumbum, Ralando o Tchan e É o Tchan no Havaí, entre outros. A apresentação está marcada para o domingo, a partir das 17 horas. Alameda Americano do Brasil, nº 253, Setor Marista. Informações: 9 8117-0590

Embalados pelo disco Princesa, lançado no ano passado e que esteve presente nas principais listas de melhores álbuns de 2016, a Carne Doce faz uma apresentação especial hoje no Complexo Estúdio, localizado no Centro. Com um show mais intimista, a banda reúne o casal Salma Jô e Macloys e os instrumentistas João Victor Santana, Ricardo Machado e Aderson Maia na sala de gravação do espaço, criado há pouco mais de 1 ano e que passou por uma ampliação e reforma de sua estrutura física.

Segundo disco de estúdio, Princesa é um delírio febril da primeira até a última canção, que fala sobre o erótico, sexo, amor, paixão e feminismo. No palco, a vocalista faz performances com discursos em tons políticos, a exemplo da canção Artemísia, música que discorre sobre o aborto, ou em Falo. O álbum foi gravado Red Bull Station em São Paulo e perpassa uma viagem sonora entre guitarra e vocal nas suas 11 faixas. Ingresso: R$ 15. O Complexo Estúdio fica na Rua 7, nº 489, Sala 1, Centro.

Festa

Verão tropical

Já em ritmo de carnaval, o espaço criativo Rock abre seus portões hoje para a festa Velvet Caju, realizado pelos produtores Renata Monteiro e Thiago Cardoso. Ao som de ritmos tropicais, como Chiquita Bacana, Novos Baianos e Carmem Miranda, o projeto quer levar música brasileira para as noites de Goiânia. Trata-se da segunda edição da festa, sempre realizada no Rock, localizado na Rua 9 do Setor Marista. Horário: 18 horas. Ingresso: R$10. Mais informações: 9 8164-7186.

Lançamento

Goiânia em preto e branco

Com fotos de Luciano Diniz e texto de Silvio Souza, a Vila Cultural Cora Coralina lança hoje o livro e a exposição Resíduos de uma Goiânia em Preto e Branco. A obra traduz a vivência da relação dos autores com as belezas e contrastes das ruas da capital. O livro, que tem o apoio da Lei Municipal de Inventivo à Cultura, explora a relação do profissional da limpeza urbana com o seu meio e sua percepção de uma cidade em constante transformação. A exposição fica em cartaz até o dia 20 de fevereiro. Horário: 19h30. Entrada franca. Rua 3, Centro.

Rock

Três em um

O projeto Diablo Sessions traz para os domingos da casa noturna Diablo Pub três shows de bandas autorais goianas que mesclam gerações e diferentes personalidades do rock: Rapsódia, Rural Killers e Almost Down. Seguindo a proposta de divulgar grupos independentes, a proposta é de que o público possa conhecer e acompanhar as bandas que tocam nas edições do projeto. Os shows começam às 18 horas. Rua 91, nº 632, Setor Sul. Ingresso: R$20.

---

GUIA DE FIM DE SEMANA

HAPPY HOUR

HOJE (20/01)

Samba – O Sambista Xexéu, acompanhado do Sexteto Nóys é Nóys, sobe ao palco do Tainakan Bar hoje para apresentar o show A História do Samba. No repertório, clássicos que vão de Chiquinha Gonzaga a Paulinho da Viola, de Noel Rosa a João Nogueira, de Nelson Cavaquinho a Zeca Pagodinho. Horário: 14 horas. Couvert artístico: R$12. Av. T-1, Setor Bueno. Informações: 9 9976-7160.

DOMINGO (21/01)

Diferentão – A primeira edição do Cerrado Sessions acontece no domingo no Ideologia 62, a partir das 15 horas, com o som das bandas Entre Para Brisa e Bogottá, e discotecagens dos DJs Mario Pires e Thiago Jesus. Endereço: Av. Rui Barbosa, nº 59, Setor Serrinha. Ingressos: R$ 20.

Caliente – A primeira edição 2017 da festa Dropei, que geralmente acontece no Grande Hotel, será transferida para o Evoé Café com Livros através de um lounge tropical com trilha sonora caliente e dançante do verão. A ideia é abusar do visual praiano e se divertir. Discotecagens dos DJs Bárbara Novais, The Prettos e Lipy B. Horário: a partir das 18 horas. Ingresso: R$ 8. Rua 91, nº 489, Setor Sul.

Para se refrescar – O Beer Garden Retetê amplia sua programação de domingo com drinques refrescantes e som ambiente para os que desejam sair de casa e aproveitar o início de noite entre o jardim do espaço. Com comidinhas e promoções especiais, a dica é desligar a televisão e se jogar no Retetê. Endereço: Viela 1.133, nº 118, Setor Marista. Entrada franca.

NOITE

HOJE (20/01)

Indie – Localizada no Setor Sul, a boate Music promove a festa Bubblegum com clássicos do indie pop a partir das 23 horas. Os DJs Maurício Almeida, Júnio C e a dupla Arivicz comandam a balada, com canções eternizadas por bandas como Justice, The Smiths, Florence, The XX e MGMT. Entrada: R$20 com o nome na lista ou confirmação na página do Facebook. Rua 86, nº 464, Setor Sul.

Zona – Os DJs Chaul, Lipe Trancoso e Adam Mendes comandam as picapes do El Club ao som do melhor do hip hop, trap e pop na Festa Zona. Durante toda a noite, promoções com drinques refrescantes e intervenções sonoras agitam a casa noturna localizada no Setor Sul. Ingressos: R$ 20 confirmando a presença no evento do Facebook. Rua 115, nº 1038, Setor Sul.

Mulheres – A tradicional festa dedicada ao universo feminino da Diablo Pub, a Ladies Night, traz para a edição de janeiro as DJs Carol Tinoco, Fernada Tiné e Barbara Novais. Uma seleção especial de hip hop, trap, pop e os hits dos anos 1990 e 2000 foram escolhidos para alavancar a noite. Entrada: R$10 com o nome na lista ou confirmação na página do Facebook. Rua 91, nº 632, Setor Sul.

Rio de Janeiro – A malemolência carioca vai acalorar a sexta-feira da boate Roxy por meio da festa O Rio vai Descer. Os DJs Kurtz, Lipy B. e Claudio F. comandam o pancadão até alta madrugada. Ingressos: R$15. Rua 25B, nº 39, Setor Oeste.

Tributo – Para quem gosta do bom e velho rock-n’- roll, o Moby Dick Pub apresenta o show Tributo aos Mestres, com a banda Spinning Rock Band que toca os principais sucessos do rock progressivo e hard rock, como Pink Floyd, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Santana e Deep Purple. A apresentação começa às 22 horas. Ingressos: R$10. Avenida Mutirão, Galeria Casablanca, Setor Bueno. Mais informações: 9 9935-0668.

Eletrônico - O power trio Lavi Electro Pop Sound faz a sua segunda apresentação em Goiânia hoje no Bolshoi Pub, com um misto de músicas mais tocadas nas rádios. O show combina música e vídeo com um repertório de cantores como Beyoncé, Tim Maia, Spice Girls, Rihanna, Calvin Harris e Menudos. Abertura da casa: 20 horas. Ingressos: R$ 50 (portaria). Rua T-53 com Avenida T-2, nº 1140, Setor Bueno.

Sertanejo - A dupla Carlos & Jader anima a festa Absolut Blue Party, a partir das 22 horas, na boate Villa Mix. A discotecagem é do DJ Rafael Ramalho. Av. 136, Executive Tower, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

AMANHÃ (21/01)

Só Love – O cantor Buchecha se apresenta no Deu Praia no sábado, a partir das 17 horas. O funkeiro carioca tocará hits de sua carreira e novidades do seu disco Funk Pop. Um dos MCs pioneiros do funk melody, Buchecha traz para Goiânia canções como Só Love e Quero te Encontrar. Ingresso a R$ 60 (feminino) e R$ 80 (masculino). Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista (ao lado do quartel do Bope). Mais informações: 9 8117-0590.

Bate cabelo – Com um concurso de Miss Shade 2017, o Yes Bar relança a festa Shade – Amigas e Rivais, com performances, DJs e até coroação. Discotecagens especiais ao som de hits pops dançantes prometem embalar a noite com apresentações das drags queens Tanisha LaQuanda e Kath Poison. Horário: 23 horas. Rua 2, nº 159, Centro. Ingresso: R$15.

Vibe – Um dos mais novos pontos da Alameda Ricardo Paranhos, a Mood promove uma festa com o DJ Daniel de Melo e Mário Pires. A proposta é apresentar novos ritmos para a região do Setor Marista. Rua 1145, nº 39. Ingresso: R$ 10. Mais informações: 9 8303-5557.

Psicodelia – As bandas Luziluzia e Ultravespa promovem shows no espaço criativo Rock pontualmente a partir das 20 horas. Após a apresentação, os DJs Ynaiã Benthroldo, João Lucas e Vitor Cadillac tocam os melhores hits do rock-n’- roll em comemoração ao aniversário do proprietário Fabrício Nobre. Ingresso: R$ 5. Rua 9, nº 2316, Setor Marista.

Rememoração – Para a boate Metropolis os anos 2000 são os novos retrôs. É por isso que são eles que agitam a noite de sábado com a festa Partiu 2000, para rememorar os ícones da década passada, como a coreografia de Ragatanga, do grupo Rouge, os Power Rangers ou músicas de Avril Lavigne e Kelly Key. Ingresso: R$ 15. Rua 83, n º 322, Setor Sul.

Para meninas – A Villa Mix lança a festa For Girls com shows das cantoras Paula Baluart e Liz Maia no sábado, a partir das 22 horas. Do Tocantins, Paula lançou no ano passado o primeiro disco intitulado Delírios, que também é o nome de uma canção gravada junto com o sertanejo Cristiano Araújo. Ingressos variam de R$ 30 (feminino) e R$ 50 (masculino). Endereço: Executive Tower, Av. 136, nº 960, Setor Marista.

Jovens – Com 10 anos de estrada, a banda Liga Joe apresenta o projeto Somos tão Jovens no Bolshoi Pub no sábado, com músicas que marcaram a geração 80, tirando da manga canções que fizeram época. Abertura da casa: 20 horas. Ingresso: R$40. Rua T-53 com Av. T-2, nº 1140, St. Bueno.

TEATRO

Saltimbancos - A Cia. Arte em Cena apresenta o clássico infantil Os Saltimbancos no sábado, às 17 horas, no Teatro Sesc Centro. A peça narra a história do encontro de quatro animais que fogem dos maus-tratos e que formam um grupo musical. A direção é de Samuel Baldani. Ingresso a R$ 20 (inteira) e R$ 7 (comerciários com carteira do Sesc). Rua 15, Centro. Informações: 3933 - 1700.

EXPOSIÇÃO

Poesia de Aço - Exposição individual do artista brasiliense Branco, que é conhecido pelo trabalho que faz com sucatas ao transformá-las em esculturas e objetos de arte. No Lowbrow Lab Arte que fica na Rua 115, qd. F-43, lt. 214, Setor Sul. Mais informações: 3991-6175. Até 8 de fevereiro.

Sabor com Artes - A mostra apresenta 17 telas pintadas pela artista catarinense Ivone Vaccaro, com curadoria de Delva Dias. Todos os quadros, além de apreciados, podem ser adquiridos. No Rosas Cozinha e Sentimento. Rua 2, nº 488, St. Oeste. Até 28 de fevereiro.

Eu Sou Ar e Ar é Tudo Que Sou - Mais de 50 criações do artista plástico Oscar Fortunato estão em cartaz na Plus Galeria. A mostra é composta por telas em óleo, serigrafias e experimentações de corrosões em metais como cobre, latão e alumínio, feitas em placas e objetos, principalmente engrenagens e peças industriais. Visitação em horário comercial. A entrada é franca. Rua 114, nº 70, Setor Sul. Informações: 3278-2582. Até 31 de janeiro.

Blackbook - A coletiva está aberta para visitação no espaço criativo Rock. Entre pinturas, desenhos e esculturas, participam os artistas Rodrigo Flávio, Santhiago Selon, Mateus Dutra, Fabiola Morais, Camaleao, Luiz Antena, Lucas Ruiz, Fabiana Queiroga, Morbeck, Butas, Renato Reno, Douglas e Divino Pereira, Ebert Calaça, Rafael Fleury, Danilo Itty e Victor Souza. Rua 9, nº 2.316, Setor Marista. Entrada R$ 5. Até 8 de fevereiro.

---

Parque Areião

Amores imaginários

Cia. Teatral Oops!.. apresenta espetáculo Desamor no projeto Domingo no Parque, às 10 horas, com entrada franca

Agitação aos domingos é o que promete a Cia. Teatral Oops!.., que realiza nos meses de janeiro e fevereiro o projeto Domingo no Parque, com objetivo de ocupar artisticamente os principais parques de Goiânia.

Para o próximo domingo, a companhia apresenta o espetáculo Desamor, às 10 horas, no Parque Areião, que narra a história do jovem Cândido, que se apaixona a primeira vista por Anita, mas se vê impelida a abandoná-lo em busca de conhecer a si mesma e ao mundo. Ao longo da peça, o personagem resolve partir em busca de sua amada, em uma jornada que o leva a um mundo desconhecido, habitado por seres fantásticos.

Ao todo, serão realizadas três apresentações gratuitas das peças Desamor, Mateus e Mateusa e Arruda com Alecrim, nos Parques Flamboyant, Areião e Bosque dos Buritis. A entrada é franca.