RIPorkut: Google anuncia data definitiva de morte da primeira grande rede social no Brasil

Com a descontinuidade do Orkut anunciado pelo Google para o próximo dia 15, comunidades como ‘Minha Paciência tem Limite!’, 'Me critica mas morre de inveja', 'Meu Dinheiro Sabe Falar: TCHAU', 'Me lembrei e comecei a RIR!', 'Mãe, eu te amo!' (que era de participação obrigatória) são apenas algumas daquelas que permanecerão eternamente guardadas em nossos corações. É como anunciou a empresa, "para alguns, vai ser impossível esquecer [o Orkut], e ainda renderá boas histórias para contar".

Tudo isso pois a empresa norte-americana anunciou que encerrará de forma definitiva o Orkut, a sua mais antiga rede social. Criado em 2004 pelo então funcionário da empresa Orkut Büyükokkten, o site foi responsável pela popularização das redes sociais no Brasil.

"Para nós, que em 2014 demos adeus ao Orkut, chegou a hora de dar mais um passo. Depois de mais de dois anos online para os nostálgicos, vamos descontinuar o arquivo com as comunidades públicas do Orkut. Obrigado a todos que fizeram parte do Orkut, que criaram e alimentaram comunidades incríveis, e deram início a tantas conversas", completou o anúncio.

Após o fim das atividades em 2014, a empresa norte-americana mantinha em funcionamento uma espécie de museu virtual, com o intuito de “preservar a história de conexões e conversas do Orkut”, com todas aquelas comunidades e fóruns que sentimos saudades e considerávamos ‘pakas’.

Através do site http://orkut.google.com/l-m.html ainda é possível ter acesso a milhares de páginas, fóruns e fotos.