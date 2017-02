Revista Ludovica em ritmo de folia

O carnaval é assunto quente na edição de fevereiro da revista Ludovica, que amanhã segue para as bancas. São sugestões de looks para cair na folia, incluindo fantasias feitas em casa, maquiagem e penteado, além de lugares para curtir a agitação ou o descanso. Para quem gosta das produções com estampas e estilo lúdico, um editorial de moda traz as inspirações.

Nas páginas de saúde, o tema principal é o Especial Sorriso, com as novidades no campo da odontologia: tecnologias, procedimentos para alcançar a harmonia facial, tratamentos estéticos e cuidados para manter dentes bonitos e saudáveis. Para as famílias, o alerta é sobre o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, que é descoberto por muitos pais nos primeiros anos da criança em sala de aula.

Outro assunto é o bate-papo com a escritora Sabrinah Giampá, autora de um livro que mostra às mulheres como aderir aos cabelos naturais cacheados ou crespos. Em Casa&Flora, destaque para o projeto de paisagismo que integra o concreto e o verde, além das dicas de uma profissional para decorar os ambientes internos.

Sobre

Plataforma feminina do Grupo Jaime Câmara, Ludovica inclui o site www.ludovica.opopular.com.br, programa diário na rádio CBN Goiânia e às segundas-feiras na rádio Executiva, além de eventos e da revista mensal. O exemplar da 23ª edição de Ludovica custa R$ 10. Já o combo com o POPULAR sai a R$ 7.