Revista compara Mick Jagger com trabalhador brasileiro e vira piada na internet

A capa da revista Exame dessa semana está causando polêmica entre seus leitores. A publicação comparou o vocalista do Rolling Stones aos trabalhadores brasileiros. Segundo a revista, “assim como Mick Jagger, você terá que trabalhar velhice adentro”.

A matéria se refere às mudanças na previdência social do país, onde os brasileiros vão ter que trabalhar mais tempo para conquistar o direito de receber o benefício de aposentadoria. Ainda se utilizando de um tom sarcástico, a mesma publicação afirma que “preparando-se para isso (a velhice), vai ser ótimo”.

A grande controvérsia da comparação feita pela revista é de que o astro do Rock que aparece na capa da revista é um dos homens mais ricos do mundo do entretenimento, realidade completamente distinta da maioria dos trabalhadores brasileiros.

A edição ganhou repercussão e virou piada na internet. Confira alguns memes que os internautas estão compartilhando: