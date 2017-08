Revelado quanto as estrelas de Game of Thrones ganham por episódio

Game of Thrones é, sem dúvidas, uma das séries de maior sucesso dos últimos tempos. Produzido pela HBO, o show contabiliza recordes de audiência em todo o mundo.

Mas quanto cada ator recebe para participar do seriado?

O gráfico abaixo, usando dados da Variety, revela que Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Kit Harrington e Lena Headey estão ganhando cerca de US$ 500.000 (cerca de R$ 1.500 milhão) por episódio.

Enquanto as outras estrelas da série não tiveram os valores revelados, o show manteve a paridade de remuneração de gênero entre os atores divulgados.

A sétima temporada de GoT chegará ao fim no dia 27 de agosto às 22h, com o episódio final “The Dragon and the Wolf”.

A oitava e última temporada será exibida no próximo ano.