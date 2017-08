Reunião entre Sefaz, Seduce e artistas define data de pagamento do Fundo Estadual de Cultura

A novela do repasse do Fundo de Arte e Cultura de Goiás (FAC) – que está atrasado desde o primeiro semestre – parece caminhar para mais um capítulo. Divididos em blocos para pagamento e depois de vários cronogramas não cumpridos e adiamentos do repasse pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), artistas e produtores culturais se reuniram na sede do órgão na tarde desta terça-feira, 30, com o secretário João Furtado e a secretária de Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira.

Ficou definido que o pagamento será dividido em três partes com início a partir do dia 15 de setembro. O primeiro, inclusive, será com subsídio um pouco maior para quitar o restante do Bloco 2 e o total do Bloco 3. O repasse dos Blocos restantes serão quitados nos dias 15 de outubro e 15 de novembro, conforme divulgado pelas pastas. Até lá, realizadores culturais e artistas terão que esperar para a realização de projetos culturais aprovados no edital 2016 ou mudar os cronogramas de execução.

De acordo com a produtora Malu da Cunha, que aprovou a exposição Lugar Não Lugar, a classe artística espera que desta vez sejam cumpridos os prazos, conforme o prometido na reunião. “Trata-se de uma situação que vem se enrolando há tempos e com muitos atrasos”, aponta Malu. O repasse do FAC, relativo ao ano passado, deveria ter começado a ser pago desde abril. O Bloco 1 só foi quitado em junho. Já o segundo, que abarca realizações culturais em diferentes áreas, como música, teatro e cinema, estava previsto para maio, mas foi entregue incompleto no início de agosto.

“Gostei da reunião porque fechamos um cronograma de desembolso que dará aos contemplados possibilidade de planejamento. Vemos hoje o resultado do fomento continuado à cultura”, comentou a secretária Raquel Teixeira após a reunião desta terça-feira. Para o produtor e ator João Bosco Amaral, o ideal seria que o pagamento de todos os atrasos fossem feitos em uma única parcela, visto que há projetos cujos cronogramas estão comprometidos. “Mas sabemos que esse repasse seria improvável”, pondera.

Lei Goyazes

Durante a reunião, ainda foram debatidos os editais de 2017 da Lei Goyazes e do Fundo de Arte e Cultura de Goiás, que ainda não foram lançados. A secretária Raquel Teixeira afirmou vai se encontrar com o governador Marconi Perillo na próxima semana para que esses editais possam ser divulgados ainda este ano e até o dia 15 de setembro dará uma resposta aos artistas. “O ano está acabando e até agora nada dos editais de 2017. Fica sempre tudo pra última hora. Sempre correria e matando cachorro à grito”, afirma o produtor Leo Bigode, da Monstro Discos.