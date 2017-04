Restaurante em Goiânia fecha as portas e realiza bazar com objetos de arte e antiguidades

Conhecidos por seus vinhos e ambiente romântico, o restaurante Cave Adega Bar, no Setor Sul, em Goiânia, fecha suas portas após 30 anos de funcionamento e realiza a partir desta quarta-feira (12), o "Bazar Vintage", com venda de obras de arte, antiguidades e algumas raridades.

As peças usadas na decoração do espaço são as mesas rústicas, vasos de diversos estilos, quadros, objetos com pintura Bauer, espelhos, luminárias marroquinas e biombos fazem parte do acervo do bazar. Uma mini adega de madeira e peças de bar também foram colocados à disposição pela proprietária Josela Krans.

Entre os objetos mais charmosos está o piano que embalou as noites românticas na casa, uma escultura do artista plástico Gilvan Cabral e peças em porcelana alemã.



Bazar Vintage

Data: 12 a 16 de abril

Horário: 10h às 22h

Local: Cave Adega Bar - Rua 111, nº 166, Setor Sul.

Informações: (062) 99396-6041