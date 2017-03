'Ressaca' da mostra O Amor, A Morte e As Paixões segue até domingo em Goiânia

O carnaval e a entrega do Oscar já aconteceram, mas os fãs da sétima arte têm até domingo para acompanhar alguns dos filmes que mais chamaram atenção na na 10ª mostra O Amor, A Morte e As Paixões, que se encerra nesta quarta-feira, no Shopping Bougainville, em Goiânia.

"O público pediu que continuasse. Resolvemos fazer uma 'ressaca' já que sessões da mostra, no carnaval, lotaram completamente. E são filmes que podemos chamar de 'queridos da mostra'", diz o curador da mostra Lisandro Nogueira.

Adeus

Um dos filmes presentes na ressaca está o último filme de Wolverine. Com classificação indicativa para maiores de 16 anos no Brasil, Logan, traz o ator Hugh Jackman em sua despedida na pele do mutante, quem interpreta desde 2000, e investe na violência inerente ao personagem dos quadrinhos.

A produção do terceiro filme solo de Wolverine segue a linha do sucesso recente Deadpool, que rendeu quase US$ 800 milhões em bilheteria no mundo sem o público infantil. O personagem também pertence ao universo cinematográfico dos X-Men e é conhecido por seu humor negro, metalinguagem e psicopatia. A fórmula de Logan, do diretor James Mangold, é parecida: muitas cenas de violência extrema, palavrões em excesso e ausência do politicamente correto.

Folhetim na telona

Lion – Uma Jornada para Casa é um filme que é praticamente impossível assistir à produção, dirigida por Garth Dennis e indicada ao Oscar de melhor filme, sem ir às lágrimas e soluçar.

O longa acompanha a história de Saroo, um jovem garotinho pobre que ajuda a família em um vilarejo na Índia. Um dia, ao se perder do irmão mais velho, não consegue mais voltar para casa e precisa sobreviver sozinho em uma metrópole.

Durante todo o momento em que o filme segue o rapazinho, interpretado pelo carismático Sunny Pawar, as cenas imprimem um tom de aventura e esperança para que ele ache seus parentes. Ocorre que isso só voltará a ser assunto muito tempo depois, quando, já adulto e adotado por uma família australiana, Saroo, agora vivido por Dev Patel (de Quem Quer Ser um Milionário?), coloca como objetivo de vida reencontrar a mãe e os irmãos sem ferir os pais que o criaram com amor e carinho.

Baseado em uma história real, o grande desafio de Lion é não mergulhar no melodrama com a cafonice de uma novela mexicana. Mas é inevitável não produzir emoção semelhante em seus espectadores. Histórias de reencontro são um filão comum no cinema e na TV. O diferencial é que, em vez de lidar com vilões que fazem de tudo para afastá-lo de seu objetivo, o protagonista conta com a ajuda da tecnologia para, enfim, descobrir o lugar onde nasceu.

Para elas

Com temáticas e níveis de engajamento distintos, o universo feminino tem respeitável representação na seleção de uma centena de filmes destacados nesta edição. São produções protagonizadas por mulheres que personificam as mudanças em curso – e que por tantas vezes incomodam o conservadorismo – ou por personagens fortes cujas representações colocam em evidência o debate sobre feminismo e feminilidade.

É o caso de A Odisseia de Alice (França, 2014), filme de estreia da diretora Lucie Borleteau, que narra a vida de uma incomum engenheira naval e toca em pontos importantes como sexualidade e cultura do estupro.

Alice (Ariane Labed) pode ser encarada como o resumo da mulher moderna: tem reconhecimento profissional, é tão ou mais capacitada do que homens ao redor e é fruto natural da liberação sexual. Apesar de toda postura contemporânea, no entanto, ainda precisa encarar o estranhamento que a figura independente causa. A questão romântica, vá lá, também está presente quando ela encontra um antigo amor e precisa balancear prioridades, mas sem o estereótipo do clássico drama romântico.

