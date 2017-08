Resistência

Tombado desde 2003, quando o conjunto art déco de Goiânia se tornou patrimônio histórico, o Grande Hotel hoje serve como espaço para o Centro de Memória e Referência. A última reforma efetiva ocorreu há dez anos, quando passou por um restauro nas partes internas e externas. Agora, a proposta é que ele se torne um centro cultural com salas de ensaio e cinema, centro de pesquisa histórica, teatro de bolso e uma biblioteca.

“Participei de uma reunião com o prefeito Iris Resende para a aquisição definitiva do Grande Hotel. Queremos criar um centro cultural que funcione permanentemente, durante toda a semana, com atividades de continuidade.” Kleber explica que as ações de recuperação vão ajudar nos processos de revitalização do Centro. “Trata-se de uma área que precisa ser ocupada por diferentes pessoas e que participe e dialogue com outros pontos de arte, como o Mercado da 74 e o Goiânia Ouro.”