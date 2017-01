Resident Evil 6: Será o fim?

Estreia hoje nos cinemas do País o sexto e último filme da saga, Resident Evil 6 - O Capítulo Final, que traz de volta a protagonista e sobrevivente do apocalipse zumbi Alice (Milla Jovovich). Agora ela pretende juntar forças para extinguir os mortos-vivos da Terra, deter vilões que querem impedi-la e, assim, salvar a raça humana.

O longa faz parte da franquia de sucesso proveniente de um jogo de videogame criado em 1996 e adaptado para os cinemas em 2002. Ao longo das produções, o diretor Paul W.S. Anderson conseguiu reunir os personagens do jogo e deixou algumas pontas soltas - que são solucionadas na sexta parte da história. A trama começa logo após os acontecimentos de Resident Evil 5: Retribuição (2012).

Na pele de Alice, Milla Jovovich é o grande destaque do filme, que conta com diversas cenas de ação, adrenalina, luta e perseguições. Diferentemente da saga The Walking Dead, por exemplo, em Resident Evil, os zumbis que ainda vagam pelo planeta após o apocalipse conseguem correr, o que dá ainda mais tensão às cenas.

A sobrevivente resolve voltar aonde tudo começou, Raccoon City, para, com a ajuda de antigos aliados, deter o vilão, dr. Isaacs (Iain Glen), da Umbrella Corporation. Ele possui um antídoto contra o vírus. Mas ela só tem 48 horas para colocar as mãos nele. Somente com posse do antídoto Alice conseguirá extinguir zumbis, monstros e demais bichos esquisitos que ainda persistem na Terra. As cenas de luta entre os dois são um dos pontos altos da história final.

Quem ajuda a heroína é Claire Redfield (Ali Larter) e a sintonia entre ambas é admirável, com o protagonismo dividido nos momentos mais empolgantes. O restante do núcleo, que conta com atores como Ruby Rose e William Levy, contudo, é pouco explorado no último capítulo da franquia.