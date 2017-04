Representante de Pirenópolis é eleita Miss Goiás 2017

Jeovanca Vasconcelos do Nascimento, 26 anos, estudante de Direito Qual o maior exemplo de empoderamento feminino na atualidade? O maior exemplo de empoderamento feminino nos dias de hoje são as mulheres que denunciam as agressões que sofrem no dia a dia, quando sofrem. É um exercício de cidadania na tentativa de tornar a sociedade mais justa.

Atualizada às 22h11 - 18/04/2017

A estudante de direito Jeovanca Vasconcelos do Nascimento, de 26 anos, representante de Pirenópolis, foi eleita na noite desta terça-feira (18) a Miss Goiás 2017. A 63ª edição do tradicional evento de beleza foi realizada no Oliveira's Place, na capital.

Na disputa, ela desbancou outras 17 candidatas e agora representará o Estado de Goiás no Miss Brasil 2017, que acontecerá no dia 26 de agosto, em São Paulo.

Jeovanca possui quase nove mil seguidores no Instagram. Ela chegou entre as cinco finalistas, disputando a coroa de mulher mais bela do Estado com as misses Goiânia (2ª), Piracanjuba (3ª), Goianésia e Trindade.

A nova Miss Goiás recebeu a coroa de sua antecessora, Mônica França, que, em 2016, representando Anápolis, venceu a disputa. Por falar em Anápolis, a própria Jeovanca já havia sido eleita miss anteriormente pela cidade, em 2014.

A edição do Miss Goiás deste ano ainda contou com uma curiosidade. As misses Caçu, Izabella Lemes Lorena e Cachoeira Alta, Sthefane Lemes Lorena, de 20 anos, são irmãs gêmeas.

Confira fotos da disputa e da nova Miss Goiás:

Miss Pirenópolis e a Nova Miss Goiás Universo Bee Emotion 2017 @jeovancanascimentoo #missgoiasbeemotion2017 Uma publicação compartilhada por Miss Goias (@missgoiasbr) em Abr 18, 2017 às 5:52 PDT

🙆 #misspirenopolisuniverso201 Look: @lojalia! Acessórios : @lojabluestone Muito obrigada! Uma publicação compartilhada por Jeovanca Nascimento (@jeovancanascimentoo) em Abr 17, 2017 às 11:10 PDT