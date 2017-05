Repertório conhecido

A primeira grande atração da Pecuária de Goiânia é a cantora goiana Marília Mendonça. A artista, com apenas dois anos de carreira no mercado sertanejo, se apresenta na capital no melhor momento, com músicas estouradas em todo Brasil, como os já consagrados sucessos Infiel e Alô Porteiro, do álbum de estreia. Ainda no repertório do show, canções do novo DVD, Realidade...