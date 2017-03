Renato Aragão terá estátua de cera em Aparecida

O humorista Renato Aragão será homenageado com uma estátua de cera e uma exposição no Memorial da Devoção Nossa Senhora Aparecida, localizado no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo.

Antes de conhecer o Espaço, Renato participará de uma missa no Santuário Nacional, presidida pelo Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Em seguida acompanhará a cerimônia de coroação de Nossa Senhora.

A mostra “Didi, o Devoto Trapalhão” terá itens do acervo pessoal do humorista, como fotografias, revistas, histórias em quadrinhos, discos, filmes, brinquedos, quadros e troféus, que relembram os inúmeros trabalhos na TV e Cinema, além de importantes momentos da vida de um dos mais queridos artistas brasileiros.

Homenagem na TV

No mesmo dia, a TV Aparecida estreia o "Festival Didiversão", que contará com a exibição de 12 filmes da Renato Aragão Produções Artísticas, cedidos gratuitamente pelo humorista. Entre as obras, estão clássicos como os “Os Saltimbancos Trapalhões”, “Os Trapalhões na Serra Pelada” e “Os Trapalhões e Árvore da Juventude”. As sessões serão exibidas aos domingos, às 12h30, com reprise às quartas-feiras, às 20h.

Peregrinação de Fé

A devoção de Renato Aragão a Nossa Senhora Aparecida ficou em evidência em 1999, quando o humorista percorreu a pé, os mais de 150 km entre São Paulo e Aparecida, em agradecimento pelas doações feitas à campanha Criança Esperança. Na ocasião levou consigo uma imagem da Padroeira do Brasil abençoada pelo padre Marcelo Rossi.



As homenagens à Didi integram a programação do Jubileu dos 300 anos do Encontro da Imagem de Nossa Senhora Aparecida, nas águas do Rio Paraíba do Sul e também marca o aniversário de um ano de criação do Memorial da Devoção, inaugurado em março do ano passado. "Já recebi muitas homenagens na minha vida, mas essa de Aparecida será a principal e a maior da minha história", contou o humorista emocionado.