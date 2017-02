Remake Toni Erdmann, indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, tem última exibição hoje

O ano começa com um filme luminoso. Em mais de um sentido. Toni Erdmann é um filme da luz intensa, da claridade. Mas é também um filme que, como nas célebres últimas palavras de Goethe, pede e lança “mais luz” sobre um mundo razoavelmente sombrio. Essa luz vem, felizmente, com humor - ao contrário do que fazem os místicos sorumbáticos da Europa ex-comunista. Pois Toni não é mais q...