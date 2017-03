Relatório diz que George Michael morreu de causas naturais

O popstar britânico George Michael morreu de causas naturais, afirma o relatório final do legista responsável pela investigação sobre a morte do cantor.

De acordo com Darren Salter, legista chefe do condado de Oxfordshire, a morte foi causada por uma "miocardiopatia dilatada com miocardite e gordura no fígado".

"Como uma causa natural foi confirmada -cardiomiopatia dilatada com miocardite e fígado gorduroso-, a investigação está sendo interrompida, sem necessidade de outras investigações". diz o relatório.

O cantor morreu no dia 25 de dezembro do ano passado, aos 53 anos, em sua casa, na cidade inglesa de Goring-on-Thames. Uma necrópsia realizada quatro dias após a morte chegou a um resultado inconclusivo.

Desde a notícia da morte de George Michael, muitas de suas canções, como "Careless Whisper", retornaram ao topo de venda do iTunes, e suas reproduções aumentaram 3.158% no Spotify.