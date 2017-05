Reinvente a macarronada com a receita de Spaghetti Alla Carbonara do Italy

O macarrão é sempre uma boa pedida. Seja no jantar depois do trabalho, ou no almoço do domingo, ele é sempre uma boa pedida. Aprenda a fazer o Spaghetti Alla Carbonara do Italy, receita para dar uma cara nova à sua macarronada de sempre.

Ingredientes:

. 200g Spaghetti Grano Duro

. 4 gemas de ovo caipira

. 350mL de caldo de frango (aproximadamente)

. 60g de bacon

. 60g de pancetta

. 60g de Grana Padano

. 30g de Pecorino Romano

. 30g de Azeite de oliva extra virgem

. À gosto: sal e pimenta do reino preta (moída na hora)

Modo de preparo:

Em frigideira apropriada doure as tiras de pancetta e bacon, começando com a frigideira fria. Quando quase douradas, interrompa a cocção adicionando caldo de frango suficiente para incorporar a massa posteriormente.

Em um bowl de inox, faça uma mistura das gemas com o Grana Padano ralado fino. Acrescente um gole de caldo quente e misture bem.

Em outra panela com água abundante, fervente e salgada, cozinhe a massa 2 a 3 minutos a menos do que prescrito na embalagem. Sua cocção finalizará na emulsão do molho.

Escorra a massa e despeje sobre a frigideira com caldo, pancetta e bacon, já no fogo. Envolva a massa. Em fogo brando, acrescente a mistura de gemas sobre o spaguetti. Salteie para envolver.

Cozinhe até formar um creme emulsionado e saboroso; tome cuidado para não cozinhar demais as gemas. Se necessário, acrescente mais caldo, ou a água do cozimento da massa, até dar o ponto.

Ajuste o sal e finalize com pimenta do reino preta moída na hora, queijo Pecorino Romano e Azeite extra virgem.

Rendimento: 2 pessoas