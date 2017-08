Reinaldo Polito: “Para combater o medo é preciso atacar os motivos”

Pesquisas apontam que um dos maiores medos do homem é falar em público. Como vencer esse temor?

O medo de falar em público surge pela falta de quatro elementos: do conhecimento sobre o assunto, de ordenação didática da fala, de experiência no uso da palavra em público e de autoconhecimento. Para combater o medo é preciso atacar cada um desses motivos. Ou seja, conhecer o assunto com a maior profundidade possível, organizar a apresentação com começo, meio e fim, aproveitar oportunidades para praticar, e assim adquirir e identificar as próprias qualidades de comunicação. Saber, por exemplo, se tem boa voz, vocabulário fluente e boa expressão corporal. Atuando de maneira eficiente sobre esses aspectos diminuirá a quantidade de adrenalina e a pessoa se sentirá mais confiante para falar.

Qual o principal erro cometido pelas pessoas na hora de falar publicamente?

Alguns erros são comuns na hora de falar em público como não ser natural e se expressar com artificialismo, não adaptar de maneira apropriada o assunto para as características e aspirações dos ouvintes e não identificar de forma apropriada o tom do discurso de acordo com o tipo de público que terá pela frente.

Todo mundo é capaz de melhorar a oratória?

Sou professor de oratória há 42 anos. Nunca encontrei uma pessoa sequer que não conseguisse aprimorar a comunicação. É preciso que a pessoa seja aplicada e esteja disposta a enfrentar o processo de aprendizado para falar em público. Tive alunos que aparentemente não possuíam condições para falar em público. Um deles não tinha os dois braços e as duas pernas. Alguns eram cegos. Mesmo assim conseguiram aprender a se comunicar com eficiência.

O senhor costuma que falar em público não é dom, é treino. Mas por que para algumas pessoas é tão mais difícil?

Algumas pessoas aproveitam as oportunidades para falar em público desde criança. Erram, acertam e vão aprimorando sua capacidade oratória. Outras, entretanto, ou não encontram essas oportunidades, ou não as aproveitam. É evidente que aqueles que se dedicaram desde muito cedo à arte de falar em público se desenvolvem com mais facilidade.

