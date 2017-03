Região da Praça do Sol passa por processo de interação e mobilidade urbana

De longe, entre os prédios que rodeiam a Praça do Sol, no Setor Oeste, é quase impossível não manter a atenção dos olhos ao letreiro “Eu Amo Goiânia”, que mais parece ter saído de uma fotografia do Instagram. É da sacada do seu apartamento que a fotógrafa Keila Felix Azevedo acompanha o cotidiano do espaço, sempre recheado de pessoas que caminham ora sozinhas, ora...