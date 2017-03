Quer receber os amigos de maneira refinada mas sem ter muito trabalho? O episódio do Comidaria dessa sexta-feira (31) vai te ajudar: a chef de cozinha Tati Mendes, do blog Em Busca da Garfada Perfeita, ensina a fazer uma bruschetta especial com presunto de parma e pera.

Confira a lista de ingredientes e assista ao vídeo:

Bruschetta Especial

Ingredientes

Azeite

Pão

Sal e pimenta do reino

Queijo

Pera

Presunto de parma

Modo de preparo: