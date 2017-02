Rede Globo dedicará mais de 50 horas de programação ao vivo à cobertura do Carnaval 2017

Conhecido como a maior festa popular do país, o carnaval é a época do ano que mais movimenta o Brasil. Atrai mais de 1 milhão de turistas, que nesse período percorrem o País, de norte a sul, em busca de diversão. Com uma cobertura à altura da grandiosidade dessa festa, a Globo se prepara para mais de 50 horas de transmissão ao vivo, apenas na TV. Cerca de 2.500 pr...