Tortilla espanhola Ingredientes ■ 3 batatas grandes ■ 1 cebola ■ 5 ovos ■ 250 ml de azeite ■ Óleo ■ Sal a gosto ■ Pimenta do reino a gosto Modo de preparo Descasque as batatas e corte-as em rodelas bem finas. Faça o mesmo com as cebolas. Esquente o óleo...