Rapper Sain, filho de Marcelo D2, se apresenta em festa no Setor Marista

Lembra do filho do cantor Marcelo D2 que cantou, quando era pequeno, com o pai na música "Loadeando", de 2003? Pois é, ele cresceu e hoje, Stephan Peixoto, que atende por Sain, está com 25 anos, é rapper e vai se apresentar na festa de lançamento da Tour Boombap, a partir das 17h deste domingo (26), na Mood, no Setor Marista, em Goiânia.

O evento conta ainda com a participação de Chris Mc, integrante do Original GE, um dos coletivos de maior destaque da cultura hip-hop.

Sain lançou no começo deste ano, o disco Pronto e dois clipes deste trabalho: Notas, com participação de Brew, um de seus parceiros; e Pronto (de mesmo nome do disco), uma música que fala sobre jogo. O cantor está em turnê solo desde janeiro deste ano.

O artista vem se destacando não só como cantor, mas também é um dos empresários da produtora Pirâmide Perdida Records, responsável por descobrir novos talentos do mundo do hip-hop e divulgar a arte e o estilo desses artistas em todo Brasil.

Serviço

Local: Mood (Rua 1.145, nº 39, Setor Marista)

Ingressos: Valor inicial – R$ 30 (feminino e masculino), vendas somente no dia (e no local)

Informações: 62- 9 9915-7799