Rapper MV Bill se apresenta no Bolshoi Pub

A noite de hoje será marcada pelo rap do cantor MV Bill que sobe ao palco do Bolshoi Pub. Conhecido também por seu trabalho como escritor, ator, cineasta, ativista social e fundador da Central Única das Favelas (CUFA) – uma das maiores ONGs do Brasil –, MV Bill tem 43 anos e quase 30 de carreira. Já lançou 8 álbuns e promete embalar o público com seus maiores sucessos...