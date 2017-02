Rapper Gabriel, O Pensador faz show amanhã no Deu Praia

“A tônica da apresentação é se divertir”, adianta o rapper Gabriel, o Pensador que faz show amanhã, a partir das 16 horas, no Deu Praia. O artista traz músicas carregadas de críticas sociais do disco Sem Crise (2012), canções mais recentes, como Fé Na Luta, que ganhou videoclipe já acessado por mais de 2 milhões de pessoas no YouTube, além de grandes hits da sua carr...