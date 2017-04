Radionovela no palco do Teatro Sesi

O espetáculo Amor e Caos será apresentado hoje no palco do Teatro Sesi, às 20 horas, no projeto Terça no Teatro com o grupo Menestreis. Formado pelos cantores Sheila de Paiva, Roberta Borges e José Ricardo Eterno e sete músicos do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, o grupo se baseou nas radionovelas dos anos 1930 a 1950, com repertório marcado por canções ...