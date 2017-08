Radicado na Holanda, diretor e bailarino Duda Paiva está em Goiânia para encontro de teatro animado

Quando tinha pouco mais de 10 anos, o diretor e bailarino Duda Paiva precisou passar por 15 cirurgias nos olhos para resgatar a visão. Durante um tempo, viveu sob uma escuridão completa. A deficiência foi o fio condutor para o trabalho com o teatro de animação. Quando saia de casa, pegava no ombro do irmão mais velho, que o guiava. Hoje, no trabalho com os bonecos, se enxerga na mesma posição: norteado por formas animadas. Radicado na Holanda há 25 anos e referência nas artes cênicas com a Duda Paiva Companhia, com sede em Amsterdã, hoje o goiano vive entre aeroportos internacionais, mostras e festivais de dança e universidades e escolas com cursos profissionalizantes.

A última vez que Paiva se apresentou em Goiânia foi em 2015, quando levou aos palcos do Sesc Centro o espetáculo Angel, triunfo em sua carreira enquanto diretor de teatro animado. Agora, o artista promove um verdadeiro encontro cênico por meio do workshop A Pontuação do Objeto. Durante os dias 29 de agosto a 1º de setembro, bonecos ganham vida no Centro Cultural UFG, com a participação de outros profissionais da área, como os coreógrafos e professores Adriano Bittar, Alexandre Ferreira e Kleber Damaso. “Duda é dono de um jeito muito especial de olhar e fazer o corpo virar arte”, aponta Bittar.

Pioneiro de um conceito de movimento que anima e estende a linguagem corporal, durante o workshop Duda expõe seus métodos de pesquisa e técnica. Em uma mistura entre dança contemporânea e manipulação direta de esculturas feitas de espuma, o artista utiliza o corpo do manipulador como uma plataforma dançante para o boneco e vice-versa. “Uso o movimento e a voz como instrumentos narrativos dentro da coreografia, para dois corpos, numa só matriz”, explica o diretor.

Envolta ao espírito anárquico e híbrido, onde dança também é teatro, que se torna animação, o trabalho de Paiva se integra ao tático e sensorial. No espetáculo Blind, por exemplo, lançado em 2015, o artista leva o público para o palco e, ao final da apresentação, convida a plateia para tocar e sentir os bonecos ilustrados durante o show. “Costumo dizer que é uma espécie de ‘esquizofrenia organizada’. São padrões coreográficos para dois corpos numa só mente. São vidas paralelas, mas simultâneas”, reflete.

Futuro

O workshop em parceria com a UFG é ponto de partida para algo maior. “Trata-se de um projeto mais abrangente para o futuro com o intuito de integração com a comunidade artística local e o público”, comenta o artista. A proposta é de que o projeto se amplie como forma de análise em período mais longo a sua técnica em aulas práticas e com produtos documentais, como vídeos, fotos, registros literários e acadêmicos. Outros professores e profissionais da dança também serão convidados para participar do projeto nem tão distante assim.

Arte crítica e engajada

Duda Paiva afirma que busca ir além do estigma e preconceito de que teatro de bonecos seja ligado exclusivamente ao teatro infantil. O artista propõe produções para um público adulto engajado e crítico. Em maio e junho, por exemplo, Paiva esteve no Brasil para as gravações do filme O Bem-Aventurado, do diretor Túlio Viaro, em Curitiba. “A história é sobre um diabinho que quer ser bom. Eu faço o diabinho e uso a minha técnica híbrida dos bonecos”, conta.

No início de 2017, a Duda Paiva Companhia fechou patrocínio para os próximos quatro anos com o Ministério da Cultura da Holanda por meio do edital Fonds Voor de Podium Kunst. As exigências obrigatórias do governo holandês se resumiam ao profissional possuir uma carreira consolidada e produzir projetos destinados ao palco e público da Holanda. “A arte é um ato democrático. Em alguns países o governo tem a consciência de que a arte é ferramenta de diálogo com a população”, opina.