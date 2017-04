Racionais, Flora Matos e Hungria são algumas das atrações do Cerrado Mix

O Cerrado Mix Festival continua hoje e amanhã na Esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer, com início a partir das 20 horas.

Um dos maiores festivais alternativos do País, o evento reúne hoje os MCs Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e o DJ KL Jay do Racionais MCs que vão interpretar os sucessos A Vida É Desafio, Vida Loka (Parte I), Jesus Chorou, Vida Loka (Parte II), Da Ponte Pra Cá, Negro Drama.

A brasiliense Flora Matos (foto) é outra atração de peso que se apresenta no palco hoje. Cantora de rap, Flora é considera um dos nomes mais promissores do rap nacional. Em 2008 mudou-se para São Paulo e foi MC residente nas boates Glória, Veggas, e Mood. Com carreira consolidada, fez turnê na Europa se apresentando na França, Portugal e Itália. No show de hoje vai apresentar seu hit Pretin, entre outros. Os rappers Hungria e Rincon Sapiência são outras atrações que cantam hoje no Cerrado Mix.

Amanhã, o agito fica por conta de Bogottá, Chama Q Noix, Calango Nego, CL Aparecida, Groove Quintal, Entreparabrisa e DJ Arthur. Ingresso: R$ 30. No domingo, 2kg de alimentos que serão encaminhados para doação. GO-020, km 0, saída para Bela Vista. Informações: 98319-6041.