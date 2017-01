Réveillon de Goiânia reúne mais de 50 mil pessoas no estacionamento do Serra Dourada, veja fotos

O tradicional show da virada promovido pelo Governo de Goiás foi um grande sucesso no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Segundo informações da organização, a festa contou com a presença de mais de 50 mil pessoas. A expectativa era de que 40 mil pessoas assistissem às apresentações.

O cantor Gusttavo Lima foi a atração principal neste ano, que contou também com os shows de Almir Pessoa, Cláudia Vieira, Grace Carvalho, Mr. Gyn e Locutor Cuiabano. A comemoração da chegada de 2017 teve início às 20 horas, com acesso gratuito.

O ponto alto das comemorações foi, sem sombra de dúvida, a tradicional contagem regressiva seguida da queima de fogos na hora da virada.

O evento custou R$ 1 milhão aos cofre públicos e os gastos incluíam o cachê dos artistas/bandas, e toda a parte de infraestrutura, como som, palco, luz, banheiros químicos, limpeza, produção, camarins, segurança.

Confira algumas fotos do evento: