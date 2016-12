"Réveillon é bom demais" ou "réveillon é bom de mais"? Saiba no Português Expresso

Falar que réveillon é bom demais é fácil. Mas, e escrever? É corriqueira a dúvida em relação a grafia e aplicação do advérbio de intensidade "demais". Se a intenção é expressar que algo é realmente "muito bom", o professor de Língua Portuguesa, Carlos André, explica que é junto que se escreve: "demais".

Todavia, a expressão "de mais" também existe e tem outra aplicabilidade. Funciona como adjetivo e acompanha um substativo. Exemplo: Ele comprou um carro de mais.

