Rádio Executiva estreia nova programação e interação com os ouvintes nesta segunda

A Executiva está de cara nova. Sem perder o foco na boa música, a partir da próxima segunda-feira (3), a rádio estreia uma nova programação mais moderna, atualizada e com maior interação, incorporando também mais conteúdo jornalístico de qualidade.

Uma das grandes mudanças é a participação dos ouvintes, que agora têm uma nova plataforma para interação com as locutoras. Pedidos e sugestões já podem ser enviados por meio do Whatsapp (62) 98581-9270. A ferramenta também é utilizada no Programador Executiva, de segunda a sexta-feira das 14h às 17h. A novidade é mais um canal que a rádio oferece para participação. A Executiva está presente também em outras redes sociais: no facebook.com/radioexecutiva, e no Instagram com ID @radioexecutiva.

Além de ganhar uma nova identidade visual, vinhetas e trilhas, a Executiva também fez modificação direta na grade de programação. Entre os destaques, o Informasom, de segunda a sexta-feira às 6h da manhã, o melhor da Música Popular Brasileira e a notícia em perfeita harmonia para começar bem o dia. Logo cedo, no estúdio, Maristela Araújo terá a companhia do jornalista Pedro Paulo Rodrigues, que levará também aos ouvintes as principais informações locais e nacionais.

Os cantores goianos também ganharam um espaço especial na nova grade da Executiva. Todas as segundas-feiras às 21h, o programa Sarau reunirá os melhores artistas da nossa terra. E aos domingos das 19h às 21h, com uma linguagem jovem, os lançamentos nacionais e internacionais irão invadir a programação no Radar, que levará aos ouvintes a sintonia musical do momento.

"O mundo está em constante mudança e no rádio não é diferente”. Afirma o diretor comercial, Raphael Veiga. "A Executiva renovou sua programação musical, está mais flexível, com novos programas e com uma nova identidade visual acompanhando esse movimento. Está mais gostosa de ouvir e a audiência vem respondendo, garantindo resultado para o anunciante que investe na rádio”.

Já o diretor de programação, Jeferson Próspero, diz que a rádio Executiva tem orgulho de ser goiana e mostrar os talentos dos cantores locais. “Criamos o programa Sarau, um espaço exclusivo para os artistas do estado. Não esquecemos dos jovens e dos ouvintes mais antenados, o Radar estreia tocando as novidade que estão fazendo sucesso no mundo. O nosso playlist não é repetitivo, robótico, como acontece com as rádios comerciais. Aqui as músicas são escolhidas carinhosamente por profissionais, as músicas precisam tocar o ouvinte, e agora, ele pode escolher o que deseja ouvir no Programador Executiva. A rádio Executiva é para você, que é feito de música”. Finaliza.

Confira os programas da nova grade da Rádio Executiva:

MADRUGADA EXECUTIVA

Todos os dias, de meia noite às seis da manhã, o melhor da MPB e da música internacional. Madrugada Executiva. A sua melhor companhia!

INFORMASOM

A música que informa e o conteúdo que toca. Esse é o Informasom. Música e notícia em perfeita harmonia para você começar bem o seu dia. De segunda a sexta às 6 da manhã. Apresentação da radialista Maristela Araújo e o jornalista Pedro Paulo Rodrigues. No Informasom tocamos o melhor da Música Popular Brasileira.

MISTURA FINA

Depois do Informasom, a rádio Executiva continua atualizando seus ouvintes das principais notícias do dia diretamente da redação de jornalismo. Música e informação continuam juntas numa mistura fina, com MPB e as músicas internacionais mais tocadas no mundo. Apresentação Maristela Araújo. Mistura Fina, de segunda a sexta, das 8 a 11 horas da manhã.

SARAU

Os cantores goianos ganham um novo espaço para mostrarem seu talento. Sarau, o grande encontro das vozes goianas, uma programação com os melhores artistas da nossa terra. Sarau, todas as segundas às nove horas da noite.

EXECUTIVA NO PALCO

Ampliando o projeto Executiva no Palco, que leva a música para os restaurantes e bares da cidade, agora você pode ouvir na programação da rádio Executiva. Sua noite com o melhor da música ao vivo, dos shows e dos grandes encontros musicais. Executiva no Palco todas as quartas às nove da noite.

VILA DO SAMBA

Samba, o ritmo que canta alegria do Brasil. Vila do samba, todos os sábados de onze e meia às duas da tarde.

MPB DE CLASSE

Uma seleção com o melhor da música popular brasileira. MPB de Classe todos os domingos de onze e meia às duas da tarde.

CLASSIC ROCK

Os grandes sucessos do rock ganham um destaque especial na programação da Executiva, Classic Rock todas as quintas às nove da noite.

LOVE SONGS

Love Songs, as canções que marcaram época. Todas as sextas às nove da noite. Apresentação Arlen Matos.

PROGRAMADOR EXECUTIVA

Uma programação feita por você. Faça seu pedido, deixe sua sugestão pelo Zap Executiva (62) 98581-9270. Programador Executiva, de segunda a sexta das duas as cinco da tarde. Apresentação Beth Regina.

EXECUTIVA BY NIGHT

A trilha sonora de suas noites, MPB e Internacional para você que é feito de música. Todas noites na Executiva FM.

RADAR

Por meio das ondas do rádio o programa Radar irá localizar as novidades musicais no mundo. Sintonize e ouça os lançamentos nacionais e internacionais. Todos os domingos às 7 da noite.