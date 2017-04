O Quinteto de Metais da Orquestra Sinfônica de Goiânia se apresenta na manhã do próximo domingo (9) no Bosque dos Buritis, no setor Oeste da capital. A entrada para o evento, programado para ter início às 11h, é franca.

O grupo, formado por instrumentistas de trompa, trompete e trombone, executará clássicos da Música Popular Brasileira (MPB), como Carinhoso, de Pixinguinha e João de Barro; e Aquarela, de Toquinho.