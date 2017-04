Quinteto de Metais da Filarmônica apresenta concerto gratuito em Goiânia

Para quem for passar o feriado prolongado de Tiradentes em Goiânia, uma boa opção cultural é o concerto gratuito do Quinteto de Metais da Orquestra Filarmônica de Goiás, que se apresenta às 11h deste domingo (23), no teatro do Centro Cultural UFG, na Praça Universitária. O repertório será composto por obras de Bach, Gabrielli, Barber, Arnold, Ewazen e outros.

O Quinteto de Metais é formado por Mauro Stahl Junior (trompete), Jader Araújo (trompete), Igor Yuri (trompa), Silas Falcão (trombone) e Adib Corrêa Vera (trombone baixo).

O espetáculo faz parte da série Concertos de Câmara 2017, iniciativa que visa valorizar e promover os talentos individuais da Filarmônica, além de proporcionar ao público apresentações intimistas, onde o espectador fica bem próximo ao palco, entrando em contato direto com a música.

Serviço

Quinteto de Metais

Data: Domingo, 23/4

Hora: 11h

Local: Centro Cultural UFG (Av. Universitária, 1533, Setor Leste Universitário)

Entrada gratuita