Quintal Food Park será reaberto em novo espaço

O Quintal Food Park, espaço fixo de food trucks de Goiânia, será reinaugurado neste sábado em novo local. Com clima praiano, o local abriga 16 opções de food trucks, praça de alimentação com 270 lugares, banheiros, brinquedoteca, espaço para pets, bicicletário e quadras para a prática de futevôlei, vôlei, entre outros.

O funcionamento será de terça a domingo, das 17 às 23 horas. Já as quadras esportivas estarão abertas de segunda a domingo, das 8 às 23 horas. A entrada no espaço e nas atrações esportivas é gratuita. O consumo de comida é cobrado conforme os cardápios. Av. Dep. Jamel Cecílio com a Rua 52, Jardim Goiás.