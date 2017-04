Quinta-feira de Bananada será gratuita ao som de Boogarins

"A quinta-feira (11 de maio) será, na verdade, uma prévia dos outros dias de final de semana”, é o que aponta o diretor do Festival Bananada Lucas Manga. A banda Boogarins leva o disco Manual para a quinta-feira do evento, 11 de maio, que este ano se estende para o Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) e será aberto e com entrada franca. A proposta é de apresentar ao público a esplanada toda arquitetada especialmente para os dias de evento, que se prolongam para o final de semana.

Além da apresentação do grupo, ainda realizam shows especiais a Orquestra Filarmônica de Goiás e a tradicional Rollin Chamas. Para este ano, o festival será realizado entre os dias 08 a 14 de maio e tem apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás.

A Orquestra promove pela primeira vez um show no festival com um repertório exclusivo e criado especialmente para a quinta-feira aberta. Sob regência de Neil Thomson, diretor artístico da instituição, a Filarmônica apresentará canções que remetem ao universo do rock e da MPB.

Ingressos

Os ingressos de quinta-feira são limitados e para a sua retirada o espectador deve acessar o site do Festival Bananada (www.festivalbananada.com.br) e clicar na aba de Ingressos. Já para o dia de evento, basta levar algum dos itens listados da doação (agasalhos, alimentos não perecíveis, brinquedos, livros literários, absorventes higiênicos e fraldas). A retirada dos ingressos individuais vai acontecer a partir das 18 horas de hoje. Está vetada a entrada de menores de 18 anos.

Serviço

Festival Bananada 2017

Data: 8 a 14 de maio

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) e outros pontos culturais de Goiânia

Ingressos: www.festivalbananada.com.br