Questionando estereótipos

Acreditando que micro revoluções podem mudar o mundo, as integrantes do coletivo paulista 65|10 Maria Guimarães e Thais Fabris lançaram o primeiro banco de dados nacional que traz fotos de negras, trans, gordas, magras e mulheres não binárias. Segundo a dupla, o projeto Mulheres (In)Visíveis, feito em parceria com o coletivo CatsuStreet, questiona o estereótipo feminino na comunicação, argumentando que a diversidade ainda causa polêmica.

São cerca de cem fotografias, à venda nos sites Fotolia e Adobe Stock, que ao invés de usar a sexualidade como ponto de partida, trazem mulheres em ambientes de trabalho e ao ar livre. A renda é, em parte, revertida para a expansão do banco de imagens.