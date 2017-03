“Quero privacidade”, diz Zilu ao assumir novo romance

A ex-mulher do cantor Zezé di Camargo tem circulado com novo namorado, um famoso empresário do futebol. O casal tem evitado sair em público, mas os amigos já sabem da novidade.

Por telefone ao jornal Extra, a empresária confirmou o romance, mas não quis revelar o nome do amado. Ela alega querer privacidade e afirma que no momento certo, todos vão saber.

Durante carnaval, Zilu Godoi marcou presença nos camarotes da Sapucaí para assistir as filhas Camila e Wanessa que desfilaram em escolas de samba, mas a empresária se manteve discreta em meio à badalação.