Queridinho dos famosos, Paris 6 Bistrô será inaugurado neste semestre em Goiânia

O bistrô mais querido das celebridades brasileiras já tem previsão para inauguração em Goiânia. Aumentando o mix de grifes e do seu polo gastronômico, o Goiânia Shopping terá ainda neste primeiro semestre do ano uma unidade do badalado Bistrô Paris 6. Diferente da matriz, o restaurante não deve funcionar 24h.

O famoso Paris 6, do paulistano Isaac Azar, é conhecido pela clientela recheada de estrelas e por batizar todos os pratos com o nome de artistas. Inspirado pelos cafés, bistrôs e brasseries centenários do 6º Distrito de Paris, a casa trouxe para o Brasil uma proposta inusitada: fazer um bistrô cultural, aberto 24 por dia, 7 dias da semana, servindo pratos incríveis para todo tipo de público.

Famoso por servir o Grand Gateu, o restaurante tem no doce seu principal carro-chefe. Apetitosa, a sobremesa é feita com picolé Diletto de chocolate italiano, creme de Nutella ao leite condensado e morangos picados com avelãs, mas pode levar também outros mistos de sabores.

Atualmente, o Paris 6 atende mais de 70 mil clientes todos os meses nas suas unidades em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Campinas e Miami Beach. Brasília também deve receber uma unidade do bistrô.